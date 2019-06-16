Futbol: Kupa Amerika
2 saat önce
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya, Arjantin'i 2-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:38 Kaynak: AA
Güney Amerika Futbol
Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya
, Arjantin
'i 2-0 yendi. Brezilya
'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 2. günü, B Grubu'ndaki Arjantin-Kolombiya karşılaşmasıyla başladı.
Kolombiya, Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanan mücadeleyi, Martinez'in 71 ve Zapata'nın 86. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı.
B Grubu'ndaki diğer mücadelede Paraguay
ile Katar
, TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
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