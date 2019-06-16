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Futbol: Kupa Amerika

2 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya, Arjantin'i 2-0 yendi.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya, Arjantin'i 2-0 yendi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 2. günü, B Grubu'ndaki Arjantin-Kolombiya karşılaşmasıyla başladı.
Kolombiya, Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanan mücadeleyi, Martinez'in 71 ve Zapata'nın 86. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı.
B Grubu'ndaki diğer mücadelede Paraguay ile Katar, TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:38 Kaynak: AA
Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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