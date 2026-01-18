Futbol Maçında Hakeme Saldırı!

Kars'ın Kağızman ilçesinde amatör futbol maçında hakeme saldıran kişi gözaltına alındı.
İlçe stadında amatör ligde oynayan Kağızman Spor Kulübü ile Sarıkamış Spor Lisesi karşılaştı.
Maçın 1-1 tamamlanmasının ardından Kağızmansporlu futbolcu ve taraftarlar sonuca tepki gösterdi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sahaya giren İ.B, maçı yöneten hakeme saldırdı.
Gözaltına alınan İ.B. işlemleri için İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.
