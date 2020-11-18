Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 10. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Siirt İl Özel İdare- Bergama Belediyespor: 1-3
Bayrampaşa-68 Aksaray Belediyespor: 2-3
Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Bursa Yıldırımspor- Sultanbeyli Belediyespor: 3-0
Alanya Kestelspor-52 Orduspor: 1-1
Adıyaman 1954- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-2
Silivrispor-Modafen: 1-0
Not: Kozanspor-Muğlaspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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