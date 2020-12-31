Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 3'üncü ve 4'üncü grupta 16. hafta, oynanan 4 maçla tamamlandı.
Üçüncü Grup'ta Erbaaspor ile 2-2 berabere kalan Somaspor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Dördüncü Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0 mağlup eden 68 Aksaray Belediyespor, puanını 30'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Daha önce 16. hafta maçlarının tamamlandığı İkinci Grup'ta ise Ağrı 1970'i 4-1 mağlup eden Fethiyespor, puanını 29 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Öte yandan 16 takımın yer aldığı Birinci Grup'ta ilk yarı geçen hafta yapılan müsabakalarla tamamlanmıştı.
Üç grupta 16. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FETHİYESPOR
|15
|9
|2
|4
|30
|11
|19
|29
|2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|15
|8
|4
|3
|21
|13
|8
|28
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|14
|8
|2
|4
|26
|10
|16
|26
|4.YOMRASPOR
|15
|6
|6
|3
|21
|16
|5
|24
|5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|6
|6
|3
|16
|15
|1
|24
|6.CEYHANSPOR
|15
|6
|4
|5
|22
|27
|-5
|22
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|15
|5
|6
|4
|21
|15
|6
|21
|8.KAHTA 02 SPOR
|15
|5
|5
|5
|21
|15
|6
|20
|9.MARDİN FOSFATSPOR
|15
|5
|5
|5
|19
|16
|3
|20
|10.TEKİRDAĞSPOR
|16
|4
|6
|6
|19
|19
|0
|18
|11.İSKENDERUN FK
|15
|5
|3
|7
|15
|23
|-8
|18
|12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
|15
|4
|5
|6
|15
|19
|-4
|17
|13.AĞRI 1970 SPOR
|15
|5
|2
|8
|11
|23
|-12
|17
|14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|15
|3
|7
|5
|14
|22
|-8
|16
|15.KARAMAN BELEDİYESPOR
|15
|3
|6
|6
|20
|22
|-2
|15
|16.TOKATSPOR.
|15
|4
|3
|8
|11
|28
|-17
|15
|17.YOZGATSPOR 1959 FK
|14
|2
|6
|6
|9
|17
|-8
|12
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|15
|9
|5
|1
|29
|14
|15
|32
|2.İÇEL İDMANYURDU
|15
|9
|4
|2
|23
|7
|16
|31
|3.ESENLER EROKSPOR
|15
|9
|3
|3
|27
|11
|16
|30
|4.KARŞIYAKA
|15
|8
|5
|2
|21
|11
|10
|29
|5.ÇARŞAMBASPOR
|15
|7
|6
|2
|19
|9
|10
|27
|6.ÇATALCASPOR
|15
|8
|3
|4
|21
|16
|5
|27
|7.ISPARTA 32 SPOR
|15
|7
|5
|3
|27
|15
|12
|26
|8.ŞİLE YILDIZSPOR
|16
|6
|5
|5
|20
|20
|0
|23
|9.ALTINDAĞSPOR
|15
|6
|4
|5
|13
|13
|0
|22
|10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|15
|4
|6
|5
|11
|13
|-2
|18
|11.BATMAN PETROLSPOR
|15
|4
|4
|7
|11
|18
|-7
|16
|12.GÖLCÜKSPOR
|15
|4
|3
|8
|8
|14
|-6
|15
|13.OSMANİYESPOR
|15
|5
|2
|8
|16
|18
|-2
|14
|14.ERBAASPOR
|15
|3
|2
|10
|11
|22
|-11
|11
|15.CİZRESPOR
|15
|2
|4
|9
|9
|35
|-26
|10
|16.YALOVASPOR
|15
|2
|3
|10
|13
|27
|-14
|9
|17.ARHAVİSPOR
|15
|2
|2
|11
|10
|26
|-16
|8
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|15
|9
|3
|3
|21
|10
|11
|30
|2.BURSA YILDIRIMSPOR
|14
|9
|2
|3
|23
|9
|14
|29
|3.ADIYAMAN 1954 SPOR
|15
|7
|7
|1
|18
|11
|7
|28
|4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|15
|9
|1
|5
|18
|13
|5
|28
|5.DÜZCESPOR
|15
|7
|5
|3
|23
|17
|6
|26
|6.52 ORDUSPOR
|15
|5
|8
|2
|22
|13
|9
|23
|7.ALANYA KESTELSPOR
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|20
|8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|15
|5
|5
|5
|12
|19
|-7
|20
|9.BAYRAMPAŞA
|14
|5
|4
|5
|25
|18
|7
|19
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|13
|4
|5
|4
|16
|18
|-2
|17
|11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|14
|4
|5
|5
|16
|21
|-5
|17
|12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|13
|4
|4
|5
|19
|23
|-4
|16
|13.MODAFEN
|15
|4
|3
|8
|12
|17
|-5
|15
|14.KOZANSPOR FK
|13
|2
|5
|6
|9
|14
|-5
|11
|15.SİLİVRİSPOR
|13
|2
|5
|6
|10
|20
|-10
|11
|16.MUĞLASPOR
|13
|1
|5
|7
|7
|15
|-8
|8
|17.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|15
|2
|2
|11
|8
|23
|-15
|8
Kaynak: AA
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