Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner Özaral Hatayspor
: Akın Alkan
, Hamza Gür
(Dk. 82 Soner Örnek), Selim Ilgaz
(Dk. 76 Mirkan Aydın
), Gökhan Karadeniz
, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo
, Maiga (Dk. 90 Korkishko), Yusuf Abdioğlu
, Murat Paluli
, Caner Hüseyin Bağ Denizlispor
: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural
(Dk. 73 Mbamba), Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz
, Recep Niyaz
(Dk. 81 Gökhan Süzen
), Burak Çalık
(Dk. 64 Kehinde), Furkan Şeker
, Kerem Can
Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Goller: Dk. 34 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Diallo (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Yusuf Abdioğlu, Dk. 81 Maiga (Hatayspor), Dk. 83 Aissati, Dk. 90+5 Ziya Alkurt (Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında lider Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.