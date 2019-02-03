Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

14 dakika önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner ÖzaralHatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür (Dk. 82 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 76 Mirkan Aydın), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Maiga (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner Özaral

Hatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür (Dk. 82 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 76 Mirkan Aydın), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Maiga (Dk. 90 Korkishko), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 73 Mbamba), Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 81 Gökhan Süzen), Burak Çalık (Dk. 64 Kehinde), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Goller: Dk. 34 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Diallo (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Yusuf Abdioğlu, Dk. 81 Maiga (Hatayspor), Dk. 83 Aissati, Dk. 90+5 Ziya Alkurt (Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında lider Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:54 Kaynak: AA

Spor
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