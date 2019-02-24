Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

52 dakika önce

Stat: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Erkan AkbulutKardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin (Dk. 71 Berk Kervankıran), Oğuz Eken, Emre Eser, Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt, Arif Bostancı (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin (Dk. 71 Berk Kervankıran), Oğuz Eken, Emre Eser, Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt, Arif Bostancı (Dk. 79 Cihan Aydın)

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Rüştü Hanlı, Traore, Mustafa Eskihellaç, Guidileye (Dk. 86 Muhammed İldiz), Kadir Bekmezci, Diarra (Dk. 77 Cengizhan Akgün), Emir Gökçe (Dk. 46 Gökhan Akkan)

Goller: Dk. 14 Mustafa Eskihellaç, Dk. 43 Traore, Dk. 48 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 50 Emre Eser (Kardemir Karabükspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 40 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 72 Rüştü Hanlı (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 90+1 Arda Belen (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kadir Bekmezci, Dk. 45 Emir Gökçe, Dk. 61 Traore, Dk. 90+2 Muhammed İldiz (Tetiş Yapı Elazığspor)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:49 Kaynak: AA

Spor
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