Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

41 dakika önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Mehmet Emin TuğrulHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 69 Tom), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 59 Hamza Gür), Nimaga (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Mehmet Emin Tuğrul

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 69 Tom), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 59 Hamza Gür), Nimaga (Dk. 82 Soner Örnek), Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Kadir Bekmezci, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Akakpo (Dk. 36 Diarra), Abdülkadir Kayalı (Dk. 82 Serdar Özbayraktar), Camara, Emir Gökçe (Dk. 46 Murat Ceylan), Eren Çinkılınç, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu

Goller: Dk. 19 Mirkan Aydın, Dk. 73 Gökhan Karadeniz, Dk. 81 Tom (Penaltıdan) (Hatayspor), Dk. 75 Diarra (Birevim Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Dk. 70 Gökhan Akkan, Dk. 79 Kadir Taşoğlu, Dk. 81 Camara (Birevim Elazığspor)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Hatayspor, sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:22 Kaynak: AA

Antakya, Hamza Gür, Mirkan Aydın, Gökhan Karadeniz, Spor
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