Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

44 dakika önce

Stat: OsmanlıHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Önder Yılmaz, Kemal ElmasBirevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan, Idrissa Diarra, Cengizhan Akgün, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı (Dk. 88 Ahmet Burak Solakel), Kadir Taşoğlu, Camara (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Osmanlı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Önder Yılmaz, Kemal Elmas

Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan, Idrissa Diarra, Cengizhan Akgün, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı (Dk. 88 Ahmet Burak Solakel), Kadir Taşoğlu, Camara (Dk. 71 Bekamenga), Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra (Dk. 80 Serdar Özbayraktar)

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Berkay Samancı, Okan Derici (Dk. 61 Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar (Dk. 68 Enes Kubat), Muhammed Mert, Anıl Koç (Dk. 87 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz

Goller: Dk. 48 Lamine Diarra, Dk. 89 Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor), Dk. 58 Sefa Yılmaz (Penaltıdan) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 19 Cengizhan Akgün, Dk. 78 Serdar Özbayraktar (Yedek kulübesinde) (Birevim Elazığspor), Dk. 55 Hasan Hatipoğlu, Dk. 65 Muhammed Mert, Dk. 74 Recep Yemişci, Dk. 90+3 Enes Kubat (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Birevim Elazığspor, Ankara'da oynanan maçta Altınordu'yu 2-1 yendi.

Ligde 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Birevim Elazığspor, puanını 23'e çıkardı. Üst üste 2. yenilgisini yaşayan Altınordu ise 45 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:15 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Cengizhan Akgün, Elazığspor, Spor
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