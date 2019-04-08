Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Osmanlı
Hakemler: Tugay Kaan
Numanoğlu, Önder Yılmaz
, Kemal Elmas
Birevim Elazığspor
: Ahmet Sabri Fener
, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan
, Idrissa Diarra, Cengizhan Akgün
, Kadir Bekmezci
, Abdülkadir Kayalı
(Dk. 88 Ahmet Burak Solakel
), Kadir Taşoğlu, Camara (Dk. 71 Bekamenga), Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra
(Dk. 80 Serdar Özbayraktar) Altınordu
: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu
, Ali Yaşar, Berkay Samancı
, Okan Derici (Dk. 61 Alican Özfesli
), Mehmet Murat
Uçar (Dk. 68 Enes Kubat
), Muhammed Mert, Anıl Koç (Dk. 87 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz
Goller: Dk. 48 Lamine Diarra, Dk. 89 Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor), Dk. 58 Sefa Yılmaz (Penaltıdan) (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 19 Cengizhan Akgün, Dk. 78 Serdar Özbayraktar (Yedek kulübesinde) (Birevim Elazığspor), Dk. 55 Hasan Hatipoğlu, Dk. 65 Muhammed Mert, Dk. 74 Recep Yemişci, Dk. 90+3 Enes Kubat (Altınordu)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Birevim Elazığspor, Ankara
'da oynanan maçta Altınordu'yu 2-1 yendi.
Ligde 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Birevim Elazığspor, puanını 23'e çıkardı. Üst üste 2. yenilgisini yaşayan Altınordu ise 45 puanda kaldı.