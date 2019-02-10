Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Ligi (BAL) 17'nci haftasında, Ağrı
1970 Spor, Erciş
Gençlik Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Vali Lütfi Yiğenoğlu
Stadyumu'nda oynanan maçta Ağrı 1970 Spor, 13. dakikada Oğuzhan Yıldırım ve 29. dakikada Emrah
Turan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan ev sahibi Ağrı 1970 Spor, 72. dakikada Barış Kılıç'ın attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ağrı 1970 Spor, maçı 3-0 kazanarak 44 puanla liderliğini sürdürdü.