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Futbol: Spor Toto

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Ligi (BAL) 17'nci haftasında, Ağrı 1970 Spor, Erciş Gençlik Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Spor Toto Bölgesel Ligi (BAL) 17'nci haftasında, Ağrı 1970 Spor, Erciş Gençlik Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Ağrı 1970 Spor, 13. dakikada Oğuzhan Yıldırım ve 29. dakikada Emrah Turan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan ev sahibi Ağrı 1970 Spor, 72. dakikada Barış Kılıç'ın attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ağrı 1970 Spor, maçı 3-0 kazanarak 44 puanla liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:25 Kaynak: AA

Emrah, Erciş, Ağrı, Spor
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