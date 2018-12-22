Stat: Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır
, Bahattin Duran, Tarık Ongun Kasımpaşa
: Ramazan Köse
, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı
, Veigneau, Josue Sa (Dk. 76 Tarkan
Serbest), Sadiku, Pavelka (Dk. 87 Hakan Demir
), Koita (Dk. 63 Eduok), Trezeguet, Diagne Beşiktaş
: Karius, Gökhan Gönül
, Necip Uysal
, Vida, Medel, Hutchinson (Dk. 82 Güven Yalçın
), Dorukhan Toköz
(Dk. 5 Babel
), Lens, Ljajic, Adriano (Dk. 45+2 Fatih
Aksoy), Mustafa Pektemek
Goller: Dk. 11 Sadiku, Dk. 45 ve 75 (Penaltıdan) Diagne, Dk. 83 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 52 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 19 Diagne, Dk. 21 Pavelka, Dk. 81 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 42 Adriano, Dk. 45+2 Vida, Dk. 74 Fatih Aksoy (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.
52. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağdan ortaladığı topu ceza sahası içinde Mustafa Pektemek kafayla filelere gönderdi: 2-1
70. dakikada savunmadan atılan uzun topu alan Babel, Ben Youssef'ten sıyrılarak ceza sahasına girdi, Beşiktaşlı oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
73. dakikada sol taraftan yapılan ortada Sadiku'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyon sonrasında Fatih Aksoy ve Diagne arasındaki mücadeleyi VAR'dan izleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 75. dakikada Diagne penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-1
83. dakikada Kasımpaşa durumu 4-1 yaptı. Sadiku'nun sağdan ortaladığı topa ceza sahası girişinde Pavelka vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1
85. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Güven Yalçın topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.