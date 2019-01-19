Futbol: Spor Toto Süper Lig
1 saat önce
Stat: AntalyaHakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Mehmet KısalAntalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Mevlüt Erdinç, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Doukaraİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan,...
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya
, Kerem Ersoy
, Mehmet Kısal Antalyaspor
: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun
, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım
, Hakan Özmert
, Mevlüt Erdinç
, Doğukan Sinik, Serdar Özkan
, Doukara İstikbal Mobilya Kayserispor
: Lung, Tiago
Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz
, Mensah, Chery
, Deniz Türüç
, Varela, Umut Bulut
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
6. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin soluna giden topu yatarak kontrol etti.
31. dakikada sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, Tiago Lopes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:00 Kaynak: AA
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