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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10 dakika önce

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin GözütokKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek (Dk. 88 Azad Toptik), Joseu Sa, Tarkan Serbest (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek (Dk. 88 Azad Toptik), Joseu Sa, Tarkan Serbest (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 68 Heintz), Pavelka, Trezeguet, Koita

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Umar (Dk. 78 Chahechouhe), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), Muric

Gol: Dk. 23 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Veysel Sarı, Dk. 87 Josue Sa (Kasımpaşa), Dk. 61 Orhan Ovacıklı, Dk. 65 Muric, Dk. 84 Boldrin, Dk. 88 Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

69. dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Koita'nın altıpas yakınından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

73. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada Sadiku'nun ceza sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu üstten kornere çeldi.

Kasımpaşa'nın baskı kurduğu son bölümdeki gol çabaları sonuçsuz kaldı ve Çaykur Rizespor maçtan 1-0 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Mustafa Öğretmenoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Veysel Sarı, Kasımpaşa, Spor
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