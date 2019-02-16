Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

43 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Allano Lima, Ramazan Keskin (Dk. 29 Shehu), Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 35 Burak Kapacak), Umut Nayir (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Allano Lima, Ramazan Keskin (Dk. 29 Shehu), Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 35 Burak Kapacak), Umut Nayir (Dk. 80 Latovlevici)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Umar (Dk. 76 Samudio), Azubuike, Boldrin (Dk. 69 Musa Çağıran), Abdullah Durak, Chahechouhe, Vedat Muriç (Dk. 84 Nakoulma)

Goller: Dk. 12 Chahechouhe, Dk. 78 Azubuike (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Dk. 22 Ramazan Keskin, Dk. 86 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Badji (Bursaspor), Dk. 29 Awaziem, Dk. 58 Chahechouhe (Çaykur Rizespor)


Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Allano Lima'nın ceza alanına doğru ilerledikten sonra yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.

78. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Vedat Muriç, sol kanattan ceza alanı sol çaprazına doğru katederek sert bir vuruş yaptı. Kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışının ardından oyun alanına dönen topu, Azubuike ağlarla buluşturdu: 0-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:59 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti Zor Bir Sürece Girdik"

İlk Gol Geldi! Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Karşısında Bursasporlu Taraftarların Islıkladığı Yusuf Erdoğan, Sahayı Terk Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:42:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]