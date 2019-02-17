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Futbol: Spor Toto Süper Lig

35 dakika önce

Stat: Medical ParkHakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mustafa SönmezTrabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, RodallegaAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton, Caulker, Baiano, Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez, Campos, Cisse

Sarı kartlar: Dk. 14 Welinton, Dk. 36 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

29. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür kontrol ettiği topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi ancak kaleci Haydar Yılmaz, sol tarafına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Campos'un ceza alanı dışından şutunda top üsten auta gitti.

44. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Ekuban'ın yerden şutunda, kaleci Haydar Yılmaz topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:27 Kaynak: AA

Spor
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