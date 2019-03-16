Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano (Dk. 12 Necip Uysal), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Kagawa, Ljajic, Burak Yılmaz

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Serdar Gürler, Castro, Borges, Yasin Öztekin, Deniz Kadah

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

25. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.

37. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Serdar Gürler'in sağdan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumdaki Poko topa vuracağı sırada dengesini kaybedince konuk takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

40. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla bir anda hızlanarak Medel'den kurtulan Serdar Gürler, ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Serdar'ın yerden pasıyla penaltı noktası üzerinde uygun durumda buluşan Poko'nun bekletmeden sert şutunda araya giren Gökhan Gönül'e çarpan meşin yuvarlak taca gitti.

45+1. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan ortasında altıpasa gelen topu Karius iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:26 Kaynak: AA

Serkan Çınar, Gökhan Gönül, Spor
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