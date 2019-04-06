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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 10 Baiano), Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Djalma Campos (Dk. 87 Sackey), Sural (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 10 Baiano), Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Djalma Campos (Dk. 87 Sackey), Sural (Dk. 58 Villafanez), Cisse

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Dk. 41 Latovlevici), Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Onur Atasayar), Saivet, Tunay Torun, Umut Nayir (Dk. 46 Lima)

Gol: Dk. 72 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Efecan Karaca, Dk. 45+1 Ceyhun Gülselam, Dk. 56 Sural, Dk. 61 Welinton, Dk. 67 Tzavellas, Dk. 89 Haydar Yılmaz (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 Chedjou, Dk. 67 Latovlevici (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

50. dakikada sol taraftan korneri kullanan Ozan Tufan, orta yerine yerden topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Topla buluşan Efecan Karaca'nın ceza sahasına girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak, rakip oyuncuya çarparak az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan, topu ceza sahasındaki Tunay Torun'a çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

69. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı serbest atışta Villafanez'in ortasında Bursasporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği top, Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

72. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Cisse'nin Djalma Campos'a çıkardığı top ile atağa kalkan ev sahibi ekipte Villafanez, gelen topu kafayla Cisse'nin önüne indirdi. Cisse, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:14 Kaynak: AA

Haydar Yılmaz, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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