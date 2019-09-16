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Futbol: Süper Lig

30 dakika önce

Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Asım Yusuf Öz Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 80 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 24 Djalma), Bakasetas, Junior Fernandes (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Asım Yusuf Öz


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 80 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 24 Djalma), Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 69 Bammou), Cisse


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka (Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu), Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç (Dk. 68 Alper Potuk), Kruse, Rodrigues (Dk. 84 Mevlüt Erdinç), Vedat Muric


Goller: Dk. 39 Tolga Ciğerci (Fenerbahçe), Dk. 45+2 ve Dk. 46 Cisse, Dk. 62 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Dirar (Fenerbahçe)

Süper Lig'de 4. hafta kapanış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

46. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Kaleci Altay Bayındırın kısa kullandığı kale vuruşunda topla buluşan Jailson'un uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Bakasetas'a çarparak ceza sahası içindeki Cisse'nin önünde kaldı. Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1


50. dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Gustavo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


59. dakikada Gustavo'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Kruse'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.


62. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Defanstan topu çıkarmaya çalışan Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam'ın baskısıyla topu kaybetti. Boşta kalan topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Junior Fernandes, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1


64. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı içinde yaşanan karambolde top Vedat Muric'in önünde kaldı. Muric'in zor pozisyonda yaptığı vuruş kaleci Marafona'nın müdahalesiyle yan direğe çarparak oyun alanına döndü.


67. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Bakasetas'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.


79. dakikadaki ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Muric'in sert şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

89. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kruse'nin ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Vedat Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Cisse'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bakasetas'ın vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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