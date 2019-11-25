Stat: Antalya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk (Dk.70 Serdar Özkan), Charles, Celustka, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Tarık Çamdal (Dk. 82 Doğukan Sinik), Chahechouhe, Amilton (Dk. 40 Leschuk), Mukariu
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp (Dk. 77 Pawlowski), Twumasi (Dk.74 Chibsah), Kayode (Dk. 87 Kenan Özer)
Goller: Dk. 37 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 84 Nazım Sangare (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Furkan Soyalp, Dk. 20 Jefferson, Dk. 33 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK) Dk. 45 Charles, 90+5 Mukariu (Antalyaspor)
Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
48. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mukariu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
66. dakikada Chahechouhe'nun sağ kanattan yerden ortasında, ön direkte topla buluşan Leschuk'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
73. dakikada Serdar Özkan'ın pasında ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
84. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in ceza sahasına ortasında, arka kale direğinde meşin yuvarlağa yükselen Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'in üstünden ağlarla buluştu: 1-1
90. dakikada sol kanattan Serdar Özkan'ın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte topla buluşan Leschuk'un topuğuyla içeri çevirdiği meşin yuvarlak ters kanata açıldı. Arka direkte Charles'ın vuruşunda, top direğe çarparak auta çıktı.
90+2. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.