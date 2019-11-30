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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İbrahim BozbeyÇaykur Rizespor: Zafer Görgen, Orhan Ovacıklı, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Attamah, Vetrih, Umar, Samudio, Oğulcan Çağlayanİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Orhan Ovacıklı, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Attamah, Vetrih, Umar, Samudio, Oğulcan Çağlayan

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Bajic

Goller: Dk. 3 Oğulcan Çağlayan, Dk. 10 Umar (Çaykur Rizespor), Dk. 11 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı yeşil-mavili ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada ev sahibi ekip ilk tehlikeli atakta öne geçti. Ceza sahası dışında savunmadan Diagne'nin uzaklaştırmak istediği topu araya giren Oğulcan Çağlayan kaptı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda, Anicic'e çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

10. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Umar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

11. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Çaykur Rizespor defansından seken topu önünde bulan Milosevic, ceza sahası çizgisi üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

27. dakikada kazanılan faul atışında Attamah'ın ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 2-1 önde tamamladı.

Halis Özkahya, Mbaye Diagne, Konyaspor, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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