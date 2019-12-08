Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın ÖgelKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Heintz, Mustafa Pektemek, KoitaBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Diaby, Ljajic,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Heintz, Mustafa Pektemek, Koita

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 24 Mustafa Pektemek (Kasımpaşa), Dk. 39 Caner Erkin (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 15 Hafez (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 32 Koita (Kasımpaşa), Dk. 33 Hutchinson, Dk. 45+3 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

15. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Serbest vuruşu hızlı kullanan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, sol çaprazdan pasını Hutchinson'a verdi. Hutchinson, ceza yayı önünde Hafez'den topu kurtardıktan sonra yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kısa pasında Koita, kale alanında topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Ardından topu önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan boş kaleye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak maçın hakemi Arda Kardeşler, Koita'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü vermedi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından Arda Kardeşler golü geçerli saydı: 1-0

39. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Caner Erkin'in altıpasın solunda bekletmeden sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1

45+2. dakikada Gökhan Gönül'ün kafayla ceza sahasına gönderdiği topu Ben Youssef uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topa Caner Erkin'den önce Kasımpaşa savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Elneny'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Mustafa Pektemek, Arda Kardeşler, Gökhan Gönül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü
Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi Beşiktaş'ı Umut Nayir uçurdu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 02:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]