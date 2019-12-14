Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih, Umar, Boldrin, Samudio, Oğulcan ÇağlayanKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Özgür Çek, Aytaç Kara,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih, Umar, Boldrin, Samudio, Oğulcan Çağlayan

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Özgür Çek, Aytaç Kara, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

Goller: Dk.17 ve 27 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 10 Quaresma, Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 44 Ben Youssef (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

13. dakikada Koita'nın göğüs pasında, ceza sahası dışı sağ çaprazda Quaresma'nın plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahasına giren Koita bekletmeden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada sol kanattan Diomande'nin ortasında penaltı noktasında Vetrih'in kafa vuruşunda, top kaleci Fatih Öztürk'ün kucağında kaldı.

27. dakikada İstanbul temsilcisi farkı ikiye çıkardı. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken top penaltı noktası civarındaki Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

41. dakikada Çaykur Rizespor'da Samudio fileleri havalandırdı. Yapılan VAR incelemesiyle pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Mücadelenin ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

Fatih Öztürk, Aytaç Kara, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu
Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı Galatasaraylı taraftarlar iki takımı da tribüne çağırdı Galatasaray'dan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket

Son Dakika Haberleri
22:20 MKE Ankaragücü - Son Dakika Spor
22:20 Arjantin'de Türkiye Jokey Kulübü Koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
22:15 Galatasaray'da Selçuk İnan'a ıslıklı protesto! - Son Dakika Spor
22:11 Belhanda'dan bu sezonki 4. gol - Son Dakika Spor
22:09 Takımın asist lideri Ömer Bayram - Son Dakika Spor
22:06 Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Son Dakika Spor
22:02 Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:35:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]