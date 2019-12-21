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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Fernandes, Özgür Çek, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Heintz (Dk. 61 Thiam), Mustafa Pektemek (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Fernandes, Özgür Çek, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Heintz (Dk. 61 Thiam), Mustafa Pektemek (Dk. 42 İlhan Depe), Koita

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 72 Twumasi), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 82 Pawlowski), Güray Vural, Kayode (Dk. 88 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 5, Dk. 44 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 21 Kenan Özer, Dk. 33 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 10 Veysel Sarı, Dk. 57 Quaresma, Dk. 80 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 9 Diarra, Dk. 73 Günay Güvenç, Dk. 77 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK), Dk. 10 Fatih Öztürk, Dk. 52 Aytaç Kara, Dk. 66 Khalili, Dk. 89 İlhan Depe, Dk. 90+4 Sarp Yiğit (Yardımcı antrenör) (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.

Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 23'e çıkardı. Ligde 9. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

47. dakikada Kasımpaşa, Quaresma ile rakip yarı sahanın ortasından serbest vuruş kullandı. Kale sahasına hareketlenen Veysel Sarı'nın altıpasın solundan uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Özgür Çek, soldan pasını ceza alanındaki İlhan Depe'ye verdi. Bu oyuncu, kontrol ettiği topu Quaresma'ya aktardı. Portekizli futbolcu, rakibinden şık bir şekilde dönerek sıyrıldıktan sonra altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4.

71. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Jefferson'un ceza sahası içinde topa eliyle dokunduğuna karar veren maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasına gitti. 73. dakikada topun başına geçen Quaresma'nın vuruşunda kaleci Günay Güvenç, sağ köşeden topu çelerek gole izin vermedi. Ancak yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, Günay'ın çizgi ihlali yaptığına karar verdi ve müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltının tekrarlanmasına hükmetti. 75. dakikada tekrar topun başında geçen Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Günay, meşin yuvarlağı sağ köşeden çelerek yine gole izin vermedi.

80. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Özgür Çek'in ceza yayının solundan kale alanına gönderdiği topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. Ardından Popov kafayla meşin yuvarlağı tekrar ceza alanına doğru gönderdi. Altıpasın içinde Veysel Sarı'nın dokunduğu meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam'ın penaltı noktası civarından düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 3-4.

Gaziantep FK karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Ricardo Quaresma, Fatih Öztürk, Veysel Sarı, Özgür Çek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:48 Kaynak: AA
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