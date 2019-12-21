Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf ÖzGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, JeromeGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Jerome

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Falcao

Goller: Dk. 9 Jerome (Göztepe), Dk. 27 Gassama (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 5 Gassama (Göztepe)

Süper Lig'in 16. haftasındaki Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınındaki Titi'nin kafayla indirdiği topla buluşan Jerome'un şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe atışında Beto'nun müdahele ettiği topu Selçuk İnan, Babel'e aktardı. Babel'in kafa vuruşunda Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

32. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere sona erdi.

Serdar Gürler, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu
Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı

Son Dakika Haberleri
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
00:31 Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik" - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 03:39:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]