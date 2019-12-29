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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: KalyonHakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa SavranlarGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra, Jefferson, Kenan Özer, Güray Vural, KayodeBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Murat...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra, Jefferson, Kenan Özer, Güray Vural, Kayode

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Donalt, Sakıp Aytaç, Hadebe, Guilherme, Bifouma, Jahovic,

Gol: Dk. 21 Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Guilherme, Dk. 42 Hadebe, Dk. 45+3 Bifouma (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Güray Vural, Dk 36 Kenan Özer (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın hastalandığından dolayı takımın başında yardımcı antrenör Cristian Petre görev aldı.

21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş'ın kısa düşen geri pasında topu kontrol eden Kayode, kaleci Farnolle'den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

28. dakikada ev sahibi ekip Kenan Özer ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ancak topu ilk rakibinden kurtaran Kenan kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Güray Vural, Kenan Özer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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