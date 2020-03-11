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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mina, Sakıb Aytaç, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut BulutTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mina, Sakıb Aytaç, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Dk. 39 Ndiaye)

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa (Trabzonspor), Dk. 45 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Donald, Dk. 27 Acquah, Dk. 29 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Campi (Trabzonspor)

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan 19. hafta erteleme maçının ilk yarısını bordo-mavili ekip, 2-1 önde tamamladı.

10. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan gelişen Trabzonspor atağında, Sosa'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

30. dakikada Trabzonspor, ikinci golünü buldu. Bordo-mavili ekibin ceza alanı dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Sosa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan filelere gitti: 0-2

45. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Gökhan Töre'nin ara pasında penaltı noktası civarında 4 oyuncu arasındaki karambolde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmadaki Novak'a çarpan top, kaleci Uğurcan'ı yanıltarak ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Serkan Olguncan, Ali Palabıyık, Gökhan Töre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:16 Kaynak: AA
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