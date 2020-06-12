Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Kamil Çetin Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Mossoro), Castro, Halil Akbunar (Dk. 63 Wilczek), Napoleoni (Dk. 36 Poko), Serdar Gürler, Jerome (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Mossoro), Castro, Halil Akbunar (Dk. 63 Wilczek), Napoleoni (Dk. 36 Poko), Serdar Gürler, Jerome (Dk.77 Deniz Kadah) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, da Costa, Novak, Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Serkan Asan), Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ekuban (Dk. 90+1 Hüseyin Türkmen), Nwakaeme (Dk. 67 Ndiaye), Sörloth (Dk. 90+1 Doğan Erdoğan) Goller: Dk. 16 Nwakaeme, Dk. 52 Ekuban (penaltıdan), Dk. 84 Berkan Emir (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 57 Alpaslan Öztürk (penaltıdan) (Göztepe) Kırmızı kart: Dk. 41 Guilherme (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 56 da Costa (Trabzonspor), Dk. 58 Jerome, Dk. 79 Berkan Emir (Göztepe) Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi. 47. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Castro'nun vuramadığı topu kaleye göndermek isteyen Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 50. dakikada meşin yuvarlağa ceza sahasına kadar taşıyan Sörloth, Poko'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada penaltı atışını kullanan Ekuban, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. 54. dakikada Jerome, ceza alanı içinde da Costa ile ikili mücadelede yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada penaltıda topun başına geçen Alpaslan Öztürk, topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2. 73. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan verdiği pasla hareketlenen Castro'nun ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, top direğin yanından dışarı çıktı. 82. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 84. dakikada Ekuban'ın orta sahanın solundan uzun pasında Abdülkadir Ömür, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Beto ile çarpışan Abdülkadir'in ayağına çarpan topa kaleye yöneldi. Kale önünde müdahale eden Berkan Emir'in çıkarmaya çalıştığı meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-3. Pozisyonda kaleci Beto ile çarpışan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak yerini Serkan Asan'a bıraktı. Bordo-mavili ekip, müsabakayı 3-1 kazandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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