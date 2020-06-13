Mücadelenin ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında topu boşta bulan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Pozisyonu takip eden Amilton'un arka direğe ortaladığı topu Sinan Gümüş müsait pozisyonda kafayla ağlara gönderdi: 0-1

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