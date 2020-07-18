44. dakikada kaleci Okan Kocuk'un pasında araya giren Mossoro'nun ceza sahasına girerek, yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, pozisyonda Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.

17. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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