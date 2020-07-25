Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmezİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Hadziahmetovic, Miya, Daci (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Hadziahmetovic, Miya, Daci (Dk. 78 Uğur Demirok), Thuram, Alper Uludağ

Aytemiz Alanyaspor: Cenk Gönen, Baiano, Silva, Lokman Gör, Kaan Kanak, Musa Çağıran (Dk. 69 Siopis), Salih Uçan (Dk. 69 Ceyhun Gülselam), Onur Bulut (Dk. 36 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 36 Efecan Karaca), Emircan Altıntaş (Dk. 52 Fernandes), Cisse

Goller: Dk. 20 Alper Uludağ, Dk. 26 Anicic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 62 Fernandes, Dk. 79 Bakasetas, Dk. 86 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 78 Silva, Dk. 82 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

62. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Ceza sahası yakınında Hadziahmetovic ile girdiği ikili mücadaleyi kazanan Fernandes'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

79. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kaan Kanak'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

86. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakasetas'ın pasına hareketlenen Efecan Karaca'nın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle bitti.

Cem Satman, Konyaspor, Tokat, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:27

Kaynak: AA

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