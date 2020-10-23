Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan, Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir, Guilherme, Yalçın Kayhan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro, Brown Ideye

Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.

20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.