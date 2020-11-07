Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2

07.11.2020 15:37
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2, System.String[]

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata YıldırımKASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Hodzic (Dk.66 Varga), Koita (DK.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata YıldırımKASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Hodzic (Dk.66 Varga), Koita (DK. 83 Alan)FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz (Dk.46 Gökdeniz Bayrakdar), Sidney Sam, Nuri Şahin (Dk.90+6 Ersan Adem Gülüm), Fredy, Podolski, Orgill (Dk.72 Eren Albayrak)GOLLER: Dk.8 Koita, Dk.65 Hodzic (Kasımpaşa) - Dk.72 Veysel Sarı, Dk.90+2 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Dk.62 Sadiku, Dk.82 Tirpan, Dk.90+6 Haddadi (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.3'üncü dakikada Hadergjonaj'ın sağdan pasında sol çaprazda kaleciyle karşı kaşıya kalan Hodzic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.8'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.55'inci dakikada Bünyamin'in ortasında Gökdeniz'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topu oyun alanına çeldi. Dönen topla buluyan Sidney'in vuruşunda  meşin yuvarlak ağlara giti. Karşılaşmanın hakemi Serkan Tokat, Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve golü faul gerekçesiyle iptal etti.65'inci dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Hodzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlara gitti: 2-0.72'nci dakikada Nuri Şahin'in kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı, topu filelerle buluşturdu: 2-1.90+2'nci dakikada Eren Albayrak'ın ortasında Tarkan Serbest'ten seken top Sidney Sam'da kaldı. Penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Sidney Sam, rakiplerini geçerek topu ağlarla buluşturdu: 2-2.Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.


- İstanbul
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2

Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Erdoğan, Ahmet Oğuz, Tarkan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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