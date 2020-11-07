Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

07.11.2020 21:11
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: ÜlkerHakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan OkFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 85 Ademi), Pelkas (Dk. 58 Cisse), Thiam (Dk. 46 Perotti), Samatta (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 85 Ademi), Pelkas (Dk. 58 Cisse), Thiam (Dk. 46 Perotti), Samatta (Dk. 70 Ferdi Kadıoğlu)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 60 Shengelia), Jevtovic (Dk. 72 Alper Uludağ), Cikalleshi, Milosevic (Dk. 90+5 Hurtado), Miya, Kravets

Goller: Dk. 67 Jevtovic, Dk. 78 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Ozan Tufan, Dk. 81 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 73 Sehic, Dk. 84 Alper Uludağ, Dk. 88 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

59. dakikada Gökhan Gönül'ün pasına hareketlenen Samatta, Konyaspor savunmasının hatası sonrası sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına girdi. Samatta'nın sağ ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

67. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Soldan arka direğe atılan uzun topta Shengelia'nın indirdiği meşin yuvarlağı Jevtovic, şık bir voleyle ağlara gönderdi: 0-1

78. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Kravets, kaleci Altay Bayındır'la karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

87. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza yayının gerisinden sağ ayağıyla plasesinde, top az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Samatta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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