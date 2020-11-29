Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

29.11.2020 18:09
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker TakpakKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Hajradinovic, Varga (Dk. 84 Yasin Dülger), Hodzic (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Hajradinovic, Varga (Dk. 84 Yasin Dülger), Hodzic (Dk. 88 Berat Kalkan)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk. 8 Soner Dikmen), Polomat, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 69 Furman), Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 84 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 69 Sami Gökhan Altıparmak), Sio

Goller: Dk. 17 ve 25 Hodzic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Tirpan, Dk. 50 Haddadi (Kasımpaşa), Dk. 83 Murat Yıldırım, Dk. 90+1 Polomat (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 15'e çıkardı. Üçü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşayan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

55. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazında taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest atışta, Arda Kızıldağ'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda sağına uzanan kaleci Ramazan Köse, son anda topu tokatladı.

63. dakikada Kasımpaşa önemli bir fırsattan yararlanamadı. Rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Hodzic, şık çalımlarla rakip oyuncuları geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Dönen topu takip eden Hodzic'in bu kez kafa vuruşunda Nordfeldt, meşin yuvarlağa müdahale ederek yine gole izin vermedi.

65. dakikada Alan'ın soldan kullandığı kornerde Sadiku'nun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

75. dakikada Sio'nun ceza yayının gerisinden şutunda Kasımpaşa savunmasına çarpan top Sami Gökhan Altıparmak'ın önünde kaldı. Ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada Gençlerbirliği Sio ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Haddadi ile girdiği ikili mücadelede Arda Kızıldağ'ın ceza sahası içinde yerde kalması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Sio'nu kullandığı penaltı vuruşunda sağına uzanan kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Mete Kalkavan, Ramazan Köse, Tarık Ongun, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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