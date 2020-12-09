Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Tripic, Guilherme, Cherif Ndiaye
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay, Siopis, Salih Uçan, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar
Sarı kart: Dk. 45 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'de 7. haftadan ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
29. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
41. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun aşırtma vuruşla kaleye gönderdiği topu, Ahmet Gülay son anda uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.
- Kaynak: AA
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