Maç öncesi iki takım futbolcuları geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe için saygı duruşunda bulundu.

36. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşunda arka direğe açılan topu Berat Özdemir yerden vuruşla kaleye gönderdi ancak Farnolle direk dibinden topu kornere çeldi.

35. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir bir pozisyon sonrası hakem Alper Ulusoy'a yaptığı itirazlar sonucu sarı kart gördü.

23. dakikada sol köşe gönderinin hemen önünden Murat Uçarı'ın ortasına Ricardı Gomes kafa vurdu ve topu kale direğinin üzerinden az farkla auta gönderdi.

17. dakikada Emrah Başsan'ın ortaladığı top savunmanın kafasından sekerek ceza alanı sol çaprazından Novikovas'ın önüne geldi ve bu futbolcu çektiği sert şutta top kaleci Nordfeldt'de kaldı.

15. dakikada Emrah Başsan'ın uzun gönderdiği topu kontrol eden Ricardo Gomes, pasını soldaki Novikovas'a gönderdi. Novikovas'ın kontolü sonrası çektiği şutta top üstten auta gitti.

9. dakikada ev sahibi ekip kendi sahasından çıkarken kaptırdığı top sonrası Gençlerbirliği'nden Ayite kaleyi karşısına alarak sert şutunda kaleci Farnolle köşeden topu kornere çeldi.

Gençlerbirliği : Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Piris da Motta, Halil Pehlivan , Furman, Berat Özdemir, Ayite, Soner Dikmen , Sio, Stancu

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