10. dakikada ceza sahası için kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

Prof. Dr. Ertuğrul'dan "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt: Yazın rahatlayacağız ama maskeleri çıkartmak için erken olabilir