63. dakikada ev sahibi ekip tekrar eşitliği yakaladı. Ahmet Ildiz'ın soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural elinden kaçırdı. Tetteh önündeki topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi: 2-2

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