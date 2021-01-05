Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz (Dk. 87 Olcay Şahan), Acquah (Dk. 80 Umut Bulut), Adem Büyük, Tetteh, Fofana (Dk. 65 Lukoki), Topalli (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 67 Jorge Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+2 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 80 Kayode), Yatabare
Goller: Dk. 17 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 32 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 25 Fofana, Dk. 63 Tetteh (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Topalli, Dk. 34 Wallace, Dk. 53 Acquah (Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı 2-2 sona erdi.
50. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
63. dakikada ev sahibi ekip tekrar eşitliği yakaladı. Ahmet Ildiz'ın soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural elinden kaçırdı. Tetteh önündeki topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Kaynak: AA
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