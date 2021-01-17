Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

17.01.2021 15:51
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih MazlumYukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 79 Sakıb Aytaç), Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 79 Sakıb Aytaç), Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi (Dk. 89 Mert Sarıkuş), Sacko, Sagal, Mesanovic

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90+5 Katranis), Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 76 Sackey), Boupendza, Akintola (Dk. 90+5 Selim Ilgaz), Diouf

Goller: Dk. 47 Muhammet Özkal (Kendi kalesine), Dk. 78 Diouf (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Billong (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 77 Sacko, Dk. 90 Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

47. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içindeki Boupendza, topu penaltı noktası yakınındaki Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Traore'nin şutunda üst direkten dönen top, kale çizgisinin hemen önünde yer alan Muhammet Özkal'a çarparak filelere gitti: 1-0

58. dakikada Recep Niyaz'ın ortasında ceza sahasında Lopes, kafayla topu filelere gönderdi. Pozisyonda faul belirleyen maçın hakemi Koray Gençerler, golü geçerli saymadı.

69. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

78. dakikada Atakaş Hatayspor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından Sackey'in kaleye göndermek istediği top ceza sahasında Sacko'ya çarptı. Sacko'nun topa elle müdahale ettiğine karar veren maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf, topu ağlarla buluşturdu.

84. dakikada Atakaş Hatayspor'dan Billong, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Koray Gençerler, Recep Niyaz, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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