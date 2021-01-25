Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

25.01.2021 19:51
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: ÜlkerHakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet KömürcüoğluFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, SamattaHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah,...

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Lennon, Avramovski, Henrique, Kanga

Gol: Dk. 20 Thiam (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 18 Valencia (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı.

5. dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

12. dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

37. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig, Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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