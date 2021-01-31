Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Obinna Nwobodo, Zulj, Halil Akbunar, Tripic, Ndiaye
Gol: Dk. 41 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor), Dk. 23 Nwobodo (Göztepe)
Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor, Göztepe önünde ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Berkan Emir'in şutunda, top yandan auta gitti.
7. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasında ceza sahası dışında Sagal'ın kaleye göndermek istediği top, auta çıktı.
34. dakikada ceza sahası içinde Recep Niyaz'ın verdiği pasta topla buluşan Rodallega'nın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'da kaldı.
41. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın güzel pasında ceza sahası içindeki Recep Niyaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde bitirdi.
Kaynak: AA
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