Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Ndao, Castro, Jimmy Durmaz, Borini, Ademi
Sarı kart: Dk. 35 Campi (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
1. dakikada konuk ekibin atağında Ademi, ceza sahasındaki Borini'ye pasını verdi. Borini'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.
18. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girdiği anda Borini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, üst direğe çarpan top auta gitti.
28. dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Sağ kanattan dip çizgiye inen Ndao, altı pas önüne yerden pasını attı. Ademi'nin yakın mesafeden gelişine vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
45+2. dakikada ev sahibi takımın atağında Hasan Ali Kaldırım sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci Aykut, köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: AA
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