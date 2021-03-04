Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandja, Ceyhun Gülselam, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Kadzior, Davidson (Dk.75 Efecan Karaca), Bareiro (Dk. 82 Mustafa Pektemek)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar (Dk. 90+5 Gassama), Soner Aydoğdu (Dk. 79 Esiti), Nwobodo (Dk. 90+5 Titi), Cherif Ndiaye, Diabate (Dk. 90 Mihosevic), Ideye (Dk. 46 Jahovic)
Goller: Dk. 43 Fatih Aksoy (Kendi kalesine) (Göztepe), Dk. 54 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Ideye, Dk. 47 Jahovic (Göztepe), Dk. 70 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Göztepe maçı 1-1 sona erdi.
48. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Juanfran, ceza sahası çizgisine yakın bölgeye pası çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun sert şutunda kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
54. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Kadzior topu ön direğe ortaladı. Topa yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
61. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Murat Paluli'nin ortasında Alanyasporlu Fatih Aksoy'un kafayla uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutu Tzavellas'a çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Kaynak: AA
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