Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Jimmy Durmaz (Dk. 29 Ndao), Efe Tatlı, Biglia, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Salibur, Mevlüt Erdinç
Gol: Dk. 15 Djaniny (penaltıdan) (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 27 Marlon (Trabzonspor)
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.
8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.
12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.
17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.
36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.
37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.
Kaynak: AA
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