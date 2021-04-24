12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

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