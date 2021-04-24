Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

24.04.2021 17:03
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Jimmy Durmaz (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Jimmy Durmaz (Dk. 29 Ndao), Efe Tatlı, Biglia, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Salibur, Mevlüt Erdinç

Gol: Dk. 15 Djaniny (penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 27 Marlon (Trabzonspor)

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.

12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.

17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Ali Şansalan, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı         
17:13
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma         
16:38
Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş         
16:15
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı         
15:40
Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu         
15:13
Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı         
14:28
'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu         
13:22
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?         
12:06
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 17:36:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei