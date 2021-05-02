Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci
Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir (Dk. 63 Muhammet Özkal), Fabiano (Dk. 72 Sacko), Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Özgür Çek), Bakalorz, Hasan Ayaroğlu (Dk. 72 Recep Niyaz), Diskerud (Dk. 87 Mesanovic), Sagal, Ali Yavuz Kol, Rodallega
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk. 63 Melnjak), Abdullah Durak, Donsah (Dk. 30 Tunay Torun), Sabo (Dk. 68 Meriah), Fernando (Dk. 46 Michalak), Samudio, Remy (Dk. 46 Milan Skoda)
Gol: Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Fabiano, Dk. 81 Bakalorz (Yukatel Denizlispor), Dk. 33 Fernando, Dk. 77 Melnjak (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un ligin bitimine 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
50. dakikada Özer Özdemir'in pasında topla buluşan Sagal'ın sağ çapraz pozisyondan attığı şutta top yandan auta gitti.
53. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasının dışından attığı şutta top üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Özer Özdemir'in pasıyla kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Sagal'ın attığı şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı çıktı.
73. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ taraftan Michalak'ın yaptığı ortaya ceza sahasında Samudio'nun kafa vuruşunda yere çarpan top sekerek ağlarla buluştu: 1-0.
90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun şutunda top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Skoda'nun şutunda Mustafa Yumlu topu kornere gönderdi.
Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile bitti.
Kaynak: AA
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