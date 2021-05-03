Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis, Efecan Karaca, Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Bareiro

Goller: Dk. 36 Hajradinovic, Dk. 45+3 Thelin (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 2-0 önde tamamladı.

36. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Moubandje'nin savunmanın arkasına havadan pasında Efkan Bekiroğlu, tek pasta meşin yuvarlağı Bareiro ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazda çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Koomson, pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'ya yapılan baskının ardından topla buluşan Tarkan Serbest, ceza yayı üzerinde pasını sol çaprazdaki Varga'ya verdi. Bu oyuncu, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza alanındaki Thelin'e aktardı. Thelin, topu kontrol ettikten sonra altıpasın içinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Kasımpaşa ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.