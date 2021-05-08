Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

08.05.2021 22:47
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: EryamanHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan (Dk. 60 Pinto), İbrahim Akdağ (Dk. 59 Atakan Çankaya), Endri Çekiçi (Dk. 71 Geraldo), Lobjanidze, Alper Potuk (Dk. 88 Erdi Dikmen), Paintsil, Badji (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan (Dk. 60 Pinto), İbrahim Akdağ (Dk. 59 Atakan Çankaya), Endri Çekiçi (Dk. 71 Geraldo), Lobjanidze, Alper Potuk (Dk. 88 Erdi Dikmen), Paintsil, Badji (Dk. 71 Lukasik)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan (Dk. 79 Cisse), Tisserand, Szalai (Dk. 79 Luiz Gustavo), Caner Erkin, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 35 Gökhan Gönül), Mesut Özil (Dk. 79 Thiam), Pelkas (Dk. 66 Osayi-Samuel), Valencia

Goller: Dk. 3 Alper Potuk (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Ozan Tufan, Dk. 90+6 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 83 Pinto, Dk. 85 Sarlija (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

48. dakikada kendi yarı alanından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Alper Potuk, şutunu çekti. Savunmadaki Szalai'ye de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin ayağıyla dışarı gönderdi.

55. dakikada ceza sahasında son çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında Pelkas, kale önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza alanında Kitsiou'dan seken topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Friedrich son anda meşin yuvarlağı önledi.

75. dakikada ev sahibi ekibin etkili atağında, Lobjanidze'nin pasıyla topla buluşan Geraldo'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

90+6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpas üzerinde Valencia topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fırat Aydınus, Erdi Dikmen, Alper Potuk, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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