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Futbol: TFF 1. Lig

11 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Bahattin Şimşek, Cemal Bingül, Hüseyin AylakAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ, Berk Yıldız, Sinan Kurt, Vedat Bora, Volkan Şen (Dk. 46 Carayol (Dk. 72 Levent Ayçiçek)), Aosman (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cemal Bingül, Hüseyin Aylak

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ, Berk Yıldız, Sinan Kurt, Vedat Bora, Volkan Şen (Dk. 46 Carayol (Dk. 72 Levent Ayçiçek)), Aosman (Dk. 46 Gladky)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Hüsamettin Tut, Erdi Dikmen, Samet Akaydın, Abdülkadir Korkut, Burak Aydın (Dk. 87 İshak Çakmak), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Diabang (Dk. 84 Cem Ekinci), Süleyman Olgun, Kone (Dk. 76 Abdulkadir Kuzey)

Sarı kartlar: Dk. 30 Sinan Kurt, Dk. 73 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 37 Diabang, Dk. 74 Hüsamettin Tut, Dk. 85 Samet Akaydın (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında Keçiörengücü'yle golsüz berabere kaldı.

Bahattin Şimşek, Cemal Bingül, Semih Güler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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