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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah ÜnalAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Hakan Bilgiç, Semih Güler, Adil Demirbağ, Berk Yıldız (Dk. 77 Vedat Bora), Sinan Kurt, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Hakan Bilgiç, Semih Güler, Adil Demirbağ, Berk Yıldız (Dk. 77 Vedat Bora), Sinan Kurt, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 90+2 Emre Nefiz), Samed Ali Kaya

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Rüştü Hanlı, Atanasov (Dk. 46 Özer Hurmacı), Shehu (Dk. 71 İsmail Çokçalış), Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Igor (Dk. 46 Seleznov)

Goller: Dk. 9 Samed Ali Kaya, Dk. 11 Berk Yıldız, Dk. 37 Levent Ayçiçek, Dk. 90+3 Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Dk. 85 Latovlevici (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Burak Altıparmak (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Sinan Kurt, Dk. 54 Kurtuluş Yurt, Dk. 82 Erdal Öztürk, Dk. 90+3 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), Dk. 47 Latovlevici, Dk. 88 Aykut Akgün, Dk. 90 Selçuk Şahin (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, sahasında Bursaspor'u 4-1 yendi.

Erdal Öztürk, Berk Yıldız, Vedat Bora, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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