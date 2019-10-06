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Futbol: TFF 1. Lig

34 dakika önce

Stat: OsmanlıHakemler: Alper Çetin, Kemal Mavi, Cem ÖzbayOsmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 15 Barış Zeren), Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Çetin, Kemal Mavi, Cem Özbay

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 15 Barış Zeren), Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 46 Mehmet Yiğit), Erdem Çetinkaya

Hatayspor: Akın Alkan, Quali, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 80 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 73 Barbosa), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Dk. 87 Hamza Gür)

Gol: Dk. 45+1 Gökhan Karadeniz (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Hasan Kılıç (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 81 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Yusuf Abdioğlu, Dk. 33 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinde), Dk. 45 Gökhan Karadeniz, Dk. 62 Quali, Dk. 81 Alican Özfesli (Hatayspor), Dk. 78 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 81 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

Beykan Şimşek, Hasan Kılıç, Çankaya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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