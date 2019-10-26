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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Cemal Alpayİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Patrick Etoga, Wellington, Duhan Aksu (Dk. 79 Ali Dere), Diouf, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 62 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Cemal Alpay

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Patrick Etoga, Wellington, Duhan Aksu (Dk. 79 Ali Dere), Diouf, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 62 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 55 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Kapacak, Shehu, Aykut Akgün, Anıl Karaer, Latovlevici, Selçuk Şahin (Dk. 67 Cüneyt Köz), Emirhan Aydoğan (Dk. 54 Atanasov), Recep Aydın (Dk. 90+4 Sedat Dursun), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 39 Aykut Akgün, Dk. 50 Recep Aydın (Bursaspor), Dk. 90+3 Berkay Görmez (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 40 Ali Aytemur (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Emirhan Aydoğan, Dk. 52 Recep Aydın, Dk. 63 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 42 Onur Ergün, Dk. 47 Patrick Etoga, Dk. 60 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Müsabakanın 32. dakikasında ev sahibi İstanbulspor'un İbrahim Yılmaz'la kullandığı penaltıda Bursaspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 23. dakikasından sarı kartı bulunan İstanbulsporlu Ali Aytemur, 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Onur Ergün, Esenyurt, Ali Dere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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